Пятилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме под Тверью

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По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Неужели у мальчика не было шансов на выживание?

Следственный Комитет России по Тверской области продолжает расследование уголовного дела по факту гибели в пожаре мальчика 2017 года рождения. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Труп ребенка был обнаружен во время тушения пожара в СНТ «Родничок». По факту происшествия было возбуждено дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Сейчас сотрудники СКР совместно с полицией проводят осмотр места происшествия, а также допрашивают свидетелей. Специалисты намерены выяснить точную причину смерти, а также установить очаг возгорания и его причины.

«На месте происшествия продолжают работать сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов», — отмечается в заявлении.

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