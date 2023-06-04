Обратилась к астрологу: Тонева переживала из-за брака с танцором Алексеем Брижем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Муж младшее нее на 12 лет.

Экс-солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева вот уже семь лет замужем за танцором Алексеем Брижем, который младше ее на семь лет. Шокирующее признание артистка сделала в эфире одного из федеральных каналов.

Певица добавила, что, несмотря на разницу в возрасте, у пары практически нет разногласий. Раньше девушка переживала из-за долговечности их отношений и даже обратилась к астрологу. Однако специалист успокоила Тоневу, отметив, что той не за чем волноваться.

«Помогает мне в сольном проекте, в прошлом очень крутой танцор, с Алексеем уже семь лет, у нас разница в возрасте 12 лет. Это мой человек, первый человек, с которым я была целых семь лет», — отметила исполнительница.

Также Тонева рассказала, что никогда бы не смогла простить мужу рукоприкладства и измены. Сейчас пара намерена стать родителями, но с детьми у них пока не сложилось.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тонева шокировала публику изменившийся внешностью. Поклонники заметили множество морщин на лице артистки и не смогли промолчать.