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По мнению экс-советника главы Пентагона, боевики ВСУ осознают мрачные перспективы и задумываются об убийстве своего главнокомандующего.

Президент Украины не просто отправляет военнослужащих на убой, он готов снова и снова губить тысячи жизней ради достижения собственных целей. И в Вооруженных силах страны (ВСУ) с каждым днем растет число людей, теряющих веру в главнокомандующего и будущее в целом. Такое мнение в своем YouTube-блоге высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — заявил офицер.

Макгрегор не раз подчеркивал, что Зеленский был избран соотечественниками потому что обещал завершить конфликт, но вместо этого он лишь усугубил ситуацию и привел Украину к войне. Сегодня, уверен полковник, политика лидера киевского режима не отвечает интересам украинцев, и его авторитет растворяется.

Прежде Макгрегор отмечал, что не исключает вероятности восстания жителей Украины против президента. Более того, они могут спланировать покушение на него в связи с невыполнением предвыборных обещаний. На этот раз экс-сотрудник Пентагона постановил, что уже многие боевики ВСУ всерьез помышляют об устранении Зеленского, который бездумно распоряжается жизнями сограждан.

Президент России 24 февраля 2022 года объявил начало спецоперации по защите Донбасса после очередного обострения на границах республик Донбасса. После восьми лет под огнем ВСУ жители Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. В сентябре того же года по результатам референдумов вошли освобожденные от националистов ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области. Киев отказывается от переговоров и угрожает контрнаступлением.

Ранее, писал 5-tv.ru, офицер обвинил Вашингтон в эскалации российско-украинских отношений. Макгрегор объяснил, зачем на самом деле Штаты регулярно накачивают Киев оружием и с какой целью поддерживают конфликт.