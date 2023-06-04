Резкий маневр китайского корабля против эсминца США близ Тайваня попал на видео

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class Caitlin

Два военных судна сблизились на расстояние меньше 140 метров, американскому пришлось сбавить скорость и изменить курс.

Критическое сближение китайского военного корабля и американского эсминца USS Chung-Hoon (DDG-93) в Тайваньском проливе запечатлели сотрудники канадского телеканала Global News. Видео, на котором два огромных судна подходят друг к другу на расстояние менее 150 ярдов (Около 137 метров), опубликовано в сети. Авторы ролика подчеркивают, что инцидент едва не привел к столкновению.

Съемка проводилась с борта канадского корабля HMCS Montreal, который участвует в маневрах в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе вместе с военными из США. Авторы видео показали, как корабль Военно-морских сил КНР (ВМС НОАК) на большой скорости прошел буквально перед носом эсминца Chung-Hoon. Американскому судну пришлось замедлиться и изменить направление движения.

Отношения Пекина и Вашингтона ухудшились в начале августа 2022-го в связи с ситуацией вокруг Тайваня. Китай считает остров своим, США неоднозначным поступком Нэнси Пелоси продемонстрировали поддержку властей отделившейся территории. Будучи тогда спикером палаты представителей, политик с делегацией коллег совершила визит на Тайвань.

КНР отреагировала предупреждением, направленным по дипломатическим каналам. После ухода Пелоси с поста Пекин развернул масштабные военные учения. Позже американцы сбили на своей территории большой китайский аэростат. Сегодня Пекин игнорирует приглашения Вашингтона к диалогу по вопросу контроля над вооружениями. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Китай не отвечает на звонки и это вызывает беспокойство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем глава ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в КНР и встретился с местными разведчиками.