В Польше обнаружили «шпионский воздушный шар с востока»

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Фрагменты аэростата с надписями на кириллице найдены в поле недалеко от воинской части.

Фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей были обнаружены недалеко от военной базы в Польше. Его нашли субботним утром в кукурузном поле, что в четырех километрах от города Бяла-Писка. Как сообщает радиостанция RMF FM, место имеет важное значение: еще в десяти километрах расположена большая воинская часть и военный полигон.

«На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения», — заявили в эфире.

Согласно данным RMF FM, достоверно неизвестно, что за воздушный шар упал в поле. Он представлял собой купол из пленки с прикрепленными ящиком из пенопласта и антенной. Так описал объект человек, который первым его обнаружил и сообщил властям. Те самые надписи кириллицей в сообщении упоминаются, но значение их не раскрывается.

Это может быть и метеорологический, и военный аэростат. Пока нет причин для серьезного беспокойства, так как первые исследования указывают на первый вариант. В частности, потому что военные не объявляли о нарушении воздушного пространства Польши, соответствующие системы защиты не срабатывали. Однако, подчеркнули радиоведущие, нельзя исключать, что это «шпионский шар с востока».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Польши хотят запретить грузовикам с российскими и белорусскими номерами пересекать границу.