Биомасса для массы: как у европейцев отбирают еду в угоду иностранной элите

Фото, видео: www.globallookpress.com / F. Hecker; 5-tv.ru

Лучшие шеф-повары и рекламщики трудятся над тем, чтобы заставить людей есть то, что им чуждо. Противно? Потерпите!

Одна колбаска в неделю или бутерброд раз в три дня — зеленое меню от министра продовольствия и сельского хозяйства Германии должно решить сразу несколько задач. Будет меньше парниковых газов из-за коровников и меньше потребления — ниже цены. Это сейчас проблема для Европы похлеще глобального потепления.

Во Франции министр финансов угрожает ввести дополнительные налоги на сельхозпроизводителей, так как они получают сверхприбыли и не делятся. Но в этом и есть суть капитализма, разве нет? Больше прибыли при меньших затратах, разве нет?

Апогей борьбы с продуктовой инфляцией — предложение вместо пшеницы использовать водоросли. Логично, что идею подхватили на Британских островах, где соотношение сельскохозяйственных и морских угодий таково, что даже удивительно — а чего ж раньше там не перешли на подводный корм?

Обращу внимание, как западные специалисты вежливо перекладывают всю ответственность за грядущий продовольственный кризис на капризы природы. Конечно они, затрудняя поставки российского зерна и удобрений, вообще «не при чем».

Выход предлагается, безусловно, научно обоснованный. В водорослях почти нет калорий, но целый кладезь микроэлементов. Воды на планете больше чем суши. То есть морские угодья несравнимо обширнее, тем более, что грядки можно разбивать в несколько этажей. А «урожайность» в разы выше. Европейские ученые хотят сделать «морской пшеницей» водоросли под названием «ульва» — они, кстати, и у нас в Черном море обитают. Так вот ульва с одного гектара в год дает 250-400 центнеров биомассы, пшеница — в среднем 40 центнеров, куруруза — 50. Вот и считайте, кто тут царица полей.

Есть и более плодовитые «водоросли», например, синезеленые, от которых «вода цветет» — они выдают с гектара 128 тонн и вопрос времени, когда «зеленая волна» накроет планету. Есть лишь маленькая проблема — как убедить людей это есть.

В ближайшие годы мы увидим всплеск интереса к аквакультуре в Европе. Будут регулярно выходить статьи о пользе «морской пшеницы». От такой муки не толстеют, например, — мало углеводов. Привлечены шеф-повары для того, чтобы придумать лучшие рецепты блюд из водорослей, рекламщики подбирают удобные названия — «морская капуста» — эта и нам знакома, «морской салат», «морской виноград». Это же аппетитнее, чем «ундария перистая», «фукус пузырчатый» или «спирулина». Тем более «первое блюдо» уже подано — ранее в рацион европейцев ввели насекомых. Все под «соусом» заботы о природе, борьбе с парниковыми газами.

Но вот вам пища для размышления — эта аква-инсекто-продукция — дешевая альтернатива нормальной муке и мясу, а значит, пойдет прежде всего в магазины и кафе экономкласса. Аппетит, конечно, приходит во время еды, так что с увеличением морских плантаций начнется борьба за территории. Да, океан огромен, но фермы удобны вдоль побережья. Как в «Подводных Земледельцах» фантаста Беляева. Капитализм не изменился, он только «позеленел»: вместо жесткого дяди Сэма — любитель полуверов Дядя Гейтс, один из основных инвесторов и в жучков и в морские фермы, вегетарианец кстати, но в глубоком прошлом. В студенчестве меньше года пытался есть по модному, но быстро вернулся к мясу. Перейти на питание морской биомассой, судя по всему, должна масса простых европейцев. А то европейского мяса, выращенного на украинском зерне, элите может и не хватить.