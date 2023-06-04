Игры с наглеющим Зеленским: зачем ЕС провел саммит на границе с Приднестровьем?

Фото, видео: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service; 5-tv.ru

У российских спецслужб есть информация, что планы по силовой зачистке региона более чем реальны. У Киева есть возможности и есть мотивация осуществить такую попытку.

Не надо испытывать иллюзий, что все зло от американцев. Европейцы, хоть и младшие партнеры в этой коалиции, но исповедуют те же принципы и подкидывают со своей стороны дровишек в глобальный конфликт.

Очередной провокацией стал саммит Европейского политического сообщества в Молдавии в селе Бульбоака. Село это примечательно двумя вещами: во-первых, там огромная винодельня, а во-вторых — оно максимально близко к границе с Приднестровьем, километрах в пяти.

Еврогости невооруженным глазом окинули грядущую проблему. Потому что если допустить, что Молдавия — и чего уж там мелочиться — и Украина, вступят в Евросоюз, то Приднестровье окажется между двух огней.

Но там более 200 тысяч граждан с российскими паспортами, там наши миротворцы. Что с ними будет? Мы не случайно показываем географическую карту региона в таком военном антураже. Приднестровье с 2014 года рассматривается как возможный плацдарм для открытия второго фронта против России. Москва ведь не бросит своих.

У российских спецслужб есть информация, что планы по силовой зачистке региона более чем реальны. У Киева есть возможности и есть мотивация осуществить такую попытку. Осталось получить приказ.

«Может Молдова захочет подключить еще какие-то государства, но Украина точно будет играть одну из главных ролей, потому что у нас общая граница с Приднестровьем. Что делать с теми, кто там? С войсками? Ну, они если захотят жить — уйдут», — заявил Владимир Зеленский.

Но все ли в Европе понимают, чем чреваты такие игры со все больше наглеющим Зеленским. Ведь Украина сейчас это не только полигон для противостояния с Россией — это качественная школа для отморозков всех мастей, которые хлынули в ВСУ и нацбатальоны.

На заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ директор ФСБ России Александр Бортников предупредил о расползающейся террористической угрозе. Опыт афганских моджахедов, Аль-Каиды* и Ближнего Востока ничему Запад, похоже, не научил.

«Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию стран Содружества и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве СНГ и у его рубежей. На западном направлении ускоренными темпами наращивается военное присутствие НАТО. В Польшу, Прибалтийские страны и Румынию перебрасываются крупные воинские контингенты, тяжелая техника и боевая авиация», — сообщил Бортников.

Встречи в Бульбоаке закончились ничем — выпили из старых запасов, полакомились голубцами под винной глазурью с копченой сметаной и осетриной и разъехались даже без итоговой декларации.

В общем чистая показуха: мол Европа виды на эти территории имеет, потому президентов Молдавии и Украины на итоговом фото поставили в первый ряд.

Но все эти обряды не имеют никакого реального значения — судьба Приднестровья решается сейчас на полях Украины. Победим там — оставят в покое и русских в Приднестровье.

* — запрещенная в России террористическая организация