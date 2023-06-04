Военкор показал, как российские военные ведут ожесточенные бои в Марьинке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / PAVEL KASSIN; 5-tv.ru

Рабочий поселок недалеко от Донецка уже освобожден на 70%.

Вы обратили внимание на такой, как будто лунный или марсианский пейзаж. Съемки сюжета проходили на западных окраинах Донецка. Все годы конфликта на Донбассе там проходила граница между ДНР и Украиной, так что ВСУ не просто закопались, а забетонировались, и их приходится в прямом смысле слова выковыривать из опорных пунктов. Они огрызаются артиллерией и минометами. В результате жилые когда-то кварталы перепаханы снарядами по много раз.

Похожая картина наблюдается на всех западных окраинах Донецка. Но отодвинуть ВСУ принципиально важно — чтобы избавить столицу ДНР от ежедневных обстрелов.

На этой неделе на одно из направлений — марьинское — были переброшены свежие ресурсы министерства обороны.

Марьинка — это рабочий поселок на 10 000 жителей, к данному моменту он освобожден на 70%. Переброска свежих сил означает, что надо ускориться.

Ситуация под пристальным вниманием президента. Он лично созванивается с командирами подразделений на этом направлении. Но дело не только в самой Марьинке. Важно держать в голове картину хода всей спецоперации.

Вашингтон на этой неделе заявил, что сделал с союзниками все возможное и подготовил ВСУ для давным-давно анонсированного контрнаступления. Но Зеленский не отдает приказа «на штурм». То есть они, может, и рады, но не могут атаковать, пока атакуем мы. Репортаж Валентина Трушнина.

Уникальные кадры. Т-90 бьет прямой наводкой по огневым точкам противника в Марьинке. С двухсот метров. Снаряд прилетает быстрее звука. Экипаж рискует. Пытается подкатиться ближе… и подрывается на фугасе.

«Подбросило. Кровь из носа пошла у меня сразу. Дезориентация резкая. Даже не резкая, не знаю как это объяснить. Я сбросил тангенту с себя, люк открыл, смотрю — товарищ то же самое делает. Шлемофон, открывает люк, пока система ППО не сработала… Не повезло только то, что у нас механик погиб в тот момент, мы выбежали, а взрыв был прямо под ним и как бы все», — рассказал командир танка.

Боец с позывным Малыш трижды горел в танке, но снова в строю. Представлен к званию Героя России. 163-й полк 150-й мотострелковой дивизии — это его командиру Александру Нилову звонил Владимир Путин, чтобы обсудить предстоящее окончательное освобождение Марьинки.

«Верховный главнокомандующий во вчерашнем разговоре поставил задачу взять Марьинку, ну если коротко. Приложить все усилия по крайней мере. Мы сейчас оборонительная группировка, мы не наступаем. Наступают подразделения спецназа „Ахмат“, но мы всячески обеспечиваем их действия», — отметил Александр Нилов.

Подразделения спецназа «Ахмат» сейчас заходят на позиции, изучают обстановку и поле предстоящей финальной битвы.

«Освободили примерно 70% самой Марьинки. Нам нужно сделать все для того, чтобы взять Марьинку и отодвинуть сам фронт от Донецка насколько возможно дальше, чтобы артиллерия и РСЗО противника не могли доставать до столицы ДНР», — объяснил командир спецназа Апти Алаудинов.

Победу в Марьинке приближали бойцы самых разных подразделений. Проламывала первую линию обороны сотая бригада Народной милиции, затем пятая бригада первого армейского корпуса, 150-я дивизия, укомплектованная в основном мобилизованными из Ростовской области. Сейчас противник контролирует лишь западную окраину Марьинки. Крохотный клочок земли 700 на 900 метров, несколько улиц в частном секторе.

Но дело в том, что последний рубеж обороны ВСУ проходит по балке, такому оврагу. Это довольно открытое место и нашим бойцам придется сначала спускаться, затем подниматься, а на той стороне стоят камеры наблюдения, их там очень много и они реагируют на любое выдвижение нашей пехоты. Сразу открывается артиллерийский огонь. Стреляют с дальней дистанции, с 30 километров. Поэтому успех наступательной операции в Марьинке в первую очередь зависит от того, насколько успешной будет наша контрбатарейная борьба.