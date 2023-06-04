Российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком: «Валяются там»

Фото, видео: Иван Ноябрев / ТАСС; 5-tv.ru

В пригороде столицы ДНР несколько месяцев идут ожесточенные бои за каждый дом. «Солдаты удачи» из западных стран рассчитывали здесь проявить себя. Но не учли, что тут все совсем не так, как на родине.

На этой неделе США в очередной раз балансировали на грани дефолта. Но республиканцы и демократы договорились и подняли потолок госдолга сразу на полтора года вперед. То есть выиграно время, чтобы президентские выборы спокойно провести. И пусть весь мир подождет возврата их чудовищных долгов.

И даже в этой ситуации Штаты не снижают расходы на оборону. То есть в ближайшие годы инвестиции в убийство русских прекращать не намерены. Это надо учитывать тем, кто сейчас на передовой. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Внезапные выстрелы заставляют пригнуться и укрыться в ближайшем подвале. В этом пригороде Донецка сегодня жарко. Тут уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Куда ни глянь — вокруг стреляющие руины. Стороны бьются за каждый дом. И время от времени переходят в стремительные атаки.

Вся линия соприкосновения ожила в один момент. Стрельба слышится со всех сторон, есть и огонь туда, и огонь оттуда. Кажется, начался очередной штурм очередного здания.

— Это что такое летит?

— Это? ПТУР!

— А что случилось с вражеской огневой позицией?

— Сейчас она сложена, получается. То место, откуда они высовывались, там накрыло плитами.

Даже перебежать из здания в здание не удается. Этот боец рассказывает, как его подкараулил на улице вражеский коптер.

«Работали хорошо. Птичка над нами висела, и кучно били по нам. Ну повезло нам», — поделился российский военнослужащий.

Земля вокруг сплошь утыкана хвостовиками от мин и усыпана осколками. Снарядов ни ВСУ ни Армия РФ не жалеют. В бою притупляется чувство сострадания.

«Сначала всю жизнь думал, что выстрелить в человека — это как-то тяжело, тяжко. А на самом деле ничего такого вообще. Выстрел и выстрел. Нет (человека. — Прим. ред.) и нет», — спокойным голосом произнес военный с позывным «Бета».

Пока пережидаем обстрел, мужчины показывают трофеи. На этом бронежилете, пробитом пулей, характерные надписи «сделано в США». Кстати, иностранных наемников с той стороны немало. Но их опыт в этом аду решающего значения не имеет.

«Когда он был на родине в США, его сопровождал спутник. Ему помогало десять команд, на него работало командование. Сейчас на него никто не работает, он один в поле. Вот и результат: они валяются там кучами», — рассказал военнослужащий с позывным «Альфа».

Вдоволь насмотревшись на картины боя, пытаемся выбраться обратно. Удается не с первого раза. Идти оттуда еще страшнее, чем туда. Потому что, во-первых, сумерки. Во-вторых, мы увидели, сколько дырок в дороге наковыряла вражеская артиллерия.