Зачем Западу «безопасная» Россия и при чем тут авианосец США в порту Осло?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class Sawyer C; 5-tv.ru

В Европе сейчас развертывается огромная группировка НАТО.

На новый уровень украинский конфликт вышел с одобрения западных спонсоров. Британцы в свойственной им вычурной манере придумали идеологическое обоснование для ВСУ. Париж и Берлин поддержали посыл, с тем лишь примечанием, что да — пусть атакуют, но не нашим конкретно оружием, да и кто может запретить?

С момента передачи оружие становится украинским. Похоже эта точка зрения становится доминирующей в Альянсе, хотя прежде они все-таки ограничивали агрессию Киева границами хотя бы 1991-го года.

То, что мы видим эрозию западной позиции — явление не новое. Из-за этого отношения Москвы и Вашингтона находятся в одном из худших состояний даже по сравнению с холодной войной. Разве что в период Карибского кризиса было хуже. Тогда как раз стало понятно, что США уступают только, когда чувствуют угрозу своему существованию. В остальных случаях они будут давить, невзирая на договоренности. «Нерасширение» НАТО на восток продолжилось, пока нерасширяться стало некуда — дальше Украины на восток только Россия.

«Мало того что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, — здесь еще и до Украины добрались. Ну ладно. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией. И, кроме этого, начали войну на Донбассе, боевые действия. Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив о том, что хотят решить вопрос мирными средствами. Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали только для того, чтобы накопить сил и развязать боевые действия, в том числе и в отношении Крыма», — отметил президент РФ Владимир Путин.

В этот ряд можно поставить и утверждения что системы ПРО не направлены на Россию, что НАТО — оборонительный альянс… Врут.

Как раз сейчас развертывается огромная группировка НАТО в Европе. В Норвегию впервые со времен холодной войны зашла авианосная группа во главе с самым большим, самым дорогим, самым новым и так далее авианосцем США «Джеральд Форд». В новостях подчеркнули, что в радиус его действия теперь попадает Петербург.

В это же время госсекретарь США из того же Осло во время саммита НАТО заявляет, что Америке нужна процветающая Россия, но безопасная.

Я не до конца понимаю значение слова «безопасная» Россия. Это какая? Которая сама открывает свои арсеналы для Западных «партнеров», сама пилит свои боеголовки и подводные лодки? Ну так она была такой, в 90-е. Но страна тогда не была процветающей, она была на грани существования… Зависимой по всем параметрам от Запада. То есть такой в идеале видят нашу страну американцы?

Получается глава Пентагона был в прошлом году по военному откровенен, а госсекретарь в этом году юлит? Какова позиция США? Кто из них прав? Как прокомментировать слова сенатора Линдси Грэма, что лучшие инвестиции — это инвестиции в убийство русских?

Вообще-то сенатор Грэм про смерть русских и инвестиции — говорил на разных этапах беседы в Киеве, но там так видео смонтировали. Скорее всего умышленно.

Но суть в том, что сенатор Грэм — ярый русофоб, он требовал санкций против России в 2008, в 2014, в 2022 призывал сбивать русские самолеты в нейтральных водах.

Дело в не в том сказал или не сказал он лично про инвестиции в убийства русских. Дело в том, что это — суть американской политики на Украине.