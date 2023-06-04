В офисе Зеленского заявили о нехватке у ВСУ вооружения для контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Игорь Жовква заявил, что украинский лидер посетил так много стран в последнее время именно из-за нужды в военной поддержке.

Украина не располагает достаточным количеством оружия и военной техники для начала контрнаступления против России. Об этом в интервью британской газете The Times рассказал заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он также отметил, что основной причиной столь частых поездок лидера киевского режима в другие страны является именно этот дефицит — нужда в большей военной помощи.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — заявил Жовква.

Представитель офиса Зеленского сказал также, что за ударами российских военных следуют серьезные боевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, истощаются запасы ракет противовоздушной обороны (ПВО). Утрачено значительное число поставленных США зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также снарядов для них. Поэтому в течение последнего месяца президент активно ищет поддержки из-за рубежа.

Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal прежде утверждал, что Украина готова к контрнаступлению. Однако подчеркивал, что стране нужно больше западного оружия. И добавлял, что не готов «ждать его месяцами». Президент не исключил, что все может «пойти совершенно по-разному», но выразил уверенность в успехе операции.

Анонсы контрнаступления звучат со стороны Украины в течение месяца. Сроки регулярно меняются с «ближайшего времени» до середины лета и других вариантов. В Кремле эту неуверенность относительно дат объясняют информационной войной, объявленной России киевским режимом и его западными покровителями. Также отмечается, что Москва внимательно следит за соответствующими заявлениями и учитывает их при планировании боевых действий.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередной атаки ВСУ на жилые районы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) президент РФ Владимир Путин объявил о вводе войск с целями демилитаризации и денацификации киевского режима и защиты мирного населения Донбасса. В сентябре 2022-го освобожденные от националистов ЛДНР, Херсонская и Запорожская области по результатам референдумов вошли в состав России.

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