Эрдоган сменил почти всех министров в правительстве Турции

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Лишь двое из 17 членов кабмина сохранили свои должности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почти полностью сменил состав правительства. В конце мая он был переизбран на новый пятилетний срок, 3 июня вступил в должность. Как сообщает местный портал Cumhuriyet, только двое из 17 министров сохранили свои должности — имена членов обновленного кабмина были зачитаны в президентском дворце Чанкая.

Новым главой МИД Турции стал Хакан Фидан, прежде он руководил Национальной разведывательной организацией (MIT). Внутренними делами страны теперь будет заведовать экс-губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, а министерством обороны — бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Яшар Гюлер.

Вице-президентом стал Джевдет Йылмаз, министром финансов — Мехмет Шимшек, главой минюста — Йылмаз Тунч. Министерство окружающей среды в правительстве теперь представляет Мехмет Ожасеки.

«15 человек, которые впервые стали министрами, заняли места в новом кабинете. Из прошлого в кабинете президента Эрдогана остались только министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр туризма Мехмет Нури Эрсой», — сказано в публикации.

Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок. После обработки 99,43% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, его основной соперник со стороны оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% (на два миллиона голосов меньше). С победой переизбранного лидера поздравили президент РФ Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Западные издания, в частности Newsweek, называют избрание Эрдогана «победой Путина», указывая на тесную политическую связь Анкары и Москвы. Подчеркивается, что отношения США и Турции могут стать еще более напряженными. Считается также, что турецкий лидер способен помешать расширению НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперт-тюрколог Иван Стародубцев допустил, что Эрдоган и вовсе развалит блок, если власти стран Запада откажутся признать итоги минувших выборов.