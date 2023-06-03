Во Львове на юношу донесли в полицию за исполнение песен Цоя

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Неосторожный одессит пел на русском языке.

Парень из Одессы попал в поле зрения украинских правоохранителей из-за любви к русскому року. Депутат Рады Наталья Пипа написала на него заявление в полицию за исполнение песен Виктора Цоя (Группа «Кино») во Львове. Согласно доносу бдительной соотечественницы, юноша проигнорировал ее просьбу «не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке». Об этом Пипа на своей странице в Facebook*.

Украинское издание УНИАН, в том числе, осветило инцидент. Сообщается, что депутат услышала «незаконные» песни в центре Львова, парень пел под гитару. Женщина подошла к нему и потребовала прекратить. Музыка и ненавистная русская речь продолжились, и с ситуацией пришлось разбираться правоохранителям — их вызвали на место, чтобы остановить предполагаемого нарушителя закона.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации — в стране стали переименовывать улицы и демонтировать памятники, отсылающие ко временам Советского Союза, в составе которого была и Украинская ССР. Антироссийская политика продолжается и набирает обороты по сей день. В марте 2023-го президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании» (принят Радой в 2020-м), он предусматривает сокращение преподавания на языках национальных меньшинств (к ним относится и русский).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своих выступлениях заявлял, что киевский режим в течение многих лет проводит в стране агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Кремля на инициативу Франции о мирном саммите по Украине в Париже.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.