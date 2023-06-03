В Воронеже из-за ливня рухнула подпорная стена у исторического Каменного моста
Фото, видео: 5-tv.ru
На улицах города из-за непогоды образовались пробки, в некоторых местах движение заблокировано.
В Воронеже из-за мощного ливня затопило несколько улиц и обрушилась подпорная стена возле исторического Каменного моста. Видео последствий разбушевавшейся непогоды появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видны автомобили, с трудом передвигающиеся по затопленным дорогам и обломки подпорной стены, которая обрушилась прямо на проезжую часть возле Каменного моста — памятника архитектуры XIX века, одной из главных туристических достопримечательностей Воронежа.
Сообщается также, что из-за мощного ливня на улицах города образовались длинные пробки, в некоторых местах движение вовсе заблокировано.
В первый же день лета ливни и шквалистый ветер обрушились на южные регионы России — затопило несколько районов Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Прогнозы синоптиков неутешительны — дожди будут идти еще несколько дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Осетии из-за ливней обрушился мост между селами, в воде оказались почти 60 метров конструкции.
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru