Неонацисты нанесли удар по мирным городам: над Бердянском сработала система ПВО

Администрация Бердянска: над городом сработала система ПВО, предварительно, сбито шесть ракет

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Около пяти взрывов прозвучало в одном из городов.

В Мелитополе и Бердянске раздались взрывы 3 мая, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов», — написал Рогов с личном Telegram-канале.

Активист сообщил, что громкие звуки прозвучали в районе северного выезда. Около 18:40 сообщения об обстрелах прозвучали и из Бердянска.

«Предприняли очередную попытку нанести удар по мирному городу», — написал Рогов.

Активист добавил, что сработали системы ПВО, которыми было сбито шесть ракет. А их взрывы в небе могли наблюдать жители Бердянска.

Также информация о попытке атаки появилась и в Telegram-канале администрации города.

«Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — говорится в заявлении региональных властей.

Власти уточняют информацию о произошедшем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в результате обстрела ВСУ Соболевки в Белгородской области.