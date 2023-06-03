Неонацисты нанесли удар по мирным городам: над Бердянском сработала система ПВО
Администрация Бердянска: над городом сработала система ПВО, предварительно, сбито шесть ракет
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Около пяти взрывов прозвучало в одном из городов.
В Мелитополе и Бердянске раздались взрывы 3 мая, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов», — написал Рогов с личном Telegram-канале.
Активист сообщил, что громкие звуки прозвучали в районе северного выезда. Около 18:40 сообщения об обстрелах прозвучали и из Бердянска.
«Предприняли очередную попытку нанести удар по мирному городу», — написал Рогов.
Активист добавил, что сработали системы ПВО, которыми было сбито шесть ракет. А их взрывы в небе могли наблюдать жители Бердянска.
Также информация о попытке атаки появилась и в Telegram-канале администрации города.
«Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — говорится в заявлении региональных властей.
Власти уточняют информацию о произошедшем.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в результате обстрела ВСУ Соболевки в Белгородской области.