Песков: Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

В Кремле прокомментировали инициативу Франции о мирном саммите по Украине в Париже.

Президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения вариантов мирного достижения целей спецоперации на Украине, однако «коллективный Запад» не дает такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инициативе Франции провести мирный саммит по Украине в Париже.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться решения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно. Но те же самые страны Запада иного выхода нам в настоящий момент не оставляют», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Также Песков отметил, что саму Францию вряд ли можно считать в украинском конфликте нейтральной страной, которая может претендовать на роль модератора. В качестве таковых, по мнению представителя Кремля, могли бы предложить себя, например, Бразилия, Китай, африканские страны или Ватикан.

«Франция этого не может сделать, потому что она уже де-факто активный участник конфликта, причем со стороны Украины. И французы должны отдавать себе в этом отчет», — подчеркнул Песков.

Западные СМИ ранее сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже.

На днях французский лидер заявил, что в случае затягивания конфликта на Украине Западу придется пересмотреть уровень поддержки Киеву. По его словам, помощь Украине должна быть отрегулирована в случае провала контрнаступления. А чтобы этого не случилось, Макрон призвал нарастить поддержку Киева, так как ВСУ «защищают Европу».

Также президент Франции считает, что Украина должна быть включена в западные соглашения по архитектуре безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Кремле, по словам Дмитрия Пескова, пока не видят вариантов для мирного диалога с Украиной.