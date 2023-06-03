Тимати высмеял блогеров, у которых возникли проблемы с налогами
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Пользователи оценили иронию рэпера.
Тимати опубликовал в соцсети фотографию, на которой он запечатлен с книгой «Законные налоговые схемы». Таким образом шоумэн подшутил над блогерами-миллионниками, у которых последнее время возникли проблемы с законом.
Многие из них выстраивали сложные финансовые схемы и разделяли свои налоги на несколько фирм, в том числе регистрируя их на родственников. Как считает следствие, блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) не выплатила государству 300 миллионов налогов, а Елена Блиновская — 918.
«Вечер в хату», — подписал снимок рэпер.
Однако с его предпринимательской деятельностью все в порядке. Пользователи оценили иронию и отреагировали на шутку.
«Меня редко чем-то удается рассмешить, но это смешно»;
«Вот это хорошее чтиво»;
«Слово „законные“ надо было подчеркнуть, чтоб наверняка», — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Тимати намекнула на зависимость от наркотиков.