Долгожданный результат: Агата Муцениеце похудела до 54 килограммов

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

Как именно российская актриса добилась желанного результата?

Актриса Агата Муцениеце рассказала о том, что похудела. Она опубликовала фотографию в истории своего личного блога. На ней девушка стоит на весах и они показывают удовлетворительное количество килограммов — 54,3.

«Дааа», — подписала фотографию актриса.

Ранее звезда «Закрытой школы» рассказывала, что она каждый день качает пресс и пробегает в день по десять километров. Поэтому не удивительно, что актриса добилась желанного результата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце вручила своим детям дорогой подарок в честь окончания учебного года. Актриса решила порадовать своих детей путевкой в Турцию. Звезда «Закрытой школы» призналась, что она копила деньги, чтобы ее дети провели хорошо время за границей. Наследники актрисы будут жить в пятизвездочном отеле. Но поедет ли Агата Муцениеце в Турцию вместе со своими детьми?