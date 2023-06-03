По стопам Волочковой: Светлана Светикова снялась обнаженной на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда быстро восстановилась после родов.

Певица Светлана Светикова опубликовала откровенное фото, на котором она снялась обнаженной в ванной на Мальдивах.

В соцсетях артистка мюзиклов рассказала о том, что быстро восстановилась после родов. По словам Светиковой, благодаря отцовским генам она всегда была худой, но без ограничений в питании не обошлось.

Знаменитость убрала из рациона колбасы, хлеб, чипсы, газировку, майонез и другие продукты с добавлением консервантов.

Однако звезда не отказывает себе в сладком. Больше всего она любит зефир. Светикова отмечала, что таких же правил придерживается ее муж-спортсмен, который и помог ей пересмотреть свое питание и перейти на полезную пищу.

Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Своим подписчикам женщина часто признавалась, что штамп в паспорте ничего не значит, поэтому они счастливы быть друг с другом и без официальной регистрации.

В 2013 году у пары родился сын Милан, а в 2017 году на свет появился мальчик Кристиан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Света Светикова высказалась об образе на «Фабрике звезд»