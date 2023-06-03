Три человека убиты ВСУ при обстреле Соболевки в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Украинские боевики вторую неделю почти в круглосуточном режиме атакуют приграничные населенные пункты России.

Число погибших при обстреле села Соболевка в Белгородской области увеличилось до трех. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Погибли три человека: двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи», — написал он в своем в Telegram-канале.

Накануне Гладков сообщал о двух погибших и шести пострадавших в результате обстрела Соболевки из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны Украины.

Обстановка в Белгородской области резко обострилась 22 мая. Тогда после многочасового обстрела из артиллерии и РСЗО на территорию региона зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Для ее ликвидации была объявлена контртеррористическая операция (КТО) с привлечением подразделений ФСБ, Росгвардии и Вооруженных сил РФ. В ходе боестолкновений были уничтожены около 70 диверсантов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины. В результате действий противника пострадали 13 жителей области.

После разгрома ДРГ нападения с украинской стороны на Белгородскую область продолжились. Ночью 24 мая регион атаковал рой беспилотников. Большую часть из них сбили средства ПВО, однако некоторые дроны смогли прорваться и повредить транспорт, жилые и административные здания, а также газопровод в Белгороде, Борисовском районе и Грайворонском округе.

Еще через несколько дней под обстрел попал город Шебекино. В течение суток 28 мая населенный пункт пять раз подвергся ударам снарядов и ракет. В результате погиб один человек, трое были ранены. В последующие дни и ночи обстрелы продолжились, погиб охранник пункта временного размещения, несколько человек в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Из Шебекинского и Грайворонского округов 31 мая начали эвакуировать детей.

В ночь на 1 июня российские войска и погранслужба сорвали новую попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, после интенсивного обстрела российской территории две мотопехотные роты, усиленные танками, пошли в атаку в районе Новой Таволжанки.

Нападение было отбито российскими военными, противник был отброшен от границы, потеряв около 30 боевиков, четыре боевые бронированные машины, машину реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и один пикап.

После очередной провальной попытки прорыва украинская сторона возобновила дневные и ночные массированные обстрелы российской территории. За сутки 2 июня в Шебекинском городском округе зафиксировали более 850 прилетов снарядов — самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. На данный момент почти все население Шебекино эвакуировано.

В российском Минобороны, комментируя усилившиеся атаки на российские приграничные регионы, заявили о переходе Киева к террористической тактике после потери Артемовска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.