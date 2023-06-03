Поваленное надгробие и покосившийся крест: что происходит на могиле матери Михаила Ефремова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Приходят ли на могилу друзья и близкие Покровской? Или актрису навещают недоброжелатели ее сына Михаила Ефремова, который сейчас сидит в тюрьме?

Народная артистка России Алла Покровская умерла в 2019 году. Но как сейчас выглядит могила актрисы?

Алла Покровская похоронена на Троекуровском кладбище. Состояние ее могилы повергает в шок. На соседнем захоронении крест завалился вперед, но это даже не самое страшное.

Сайту 5-tv.ru стало известно, что надгробие актрисы вынули, когда происходило захоронение по соседству. Год назад рядом с народной артисткой был упокоен ее брат Александр Покровский. И вот с того момента памятник актрисы просто лежит на земле.

Неизвестно, приходят ли друзья и родные на могилу Покровской, а также сын и друзья артиста Михаила Ефремова. Но судя по ужасному состоянию захоронения, то вряд ли. А могут ли навещать могилу недоброжелатели сына народной артистки?

В 2020 году ребенок Аллы Покровской актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Мужчина отправился в исправительную колонию общего режима на семь с половиной лет. Делу была предана большая огласка. Наблюдающие за этим происшествием требовали для Ефремова более сурового наказания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов подал ходатайство о смягчении наказания, но в последствии он отказался от прошения.