Правительство РФ разрешило заход иностранных судов в порт Тикси в Якутии

Фото: © РИА Новости / Алексей Курбатов

Подобное решение позволит создать условия для запуска строительства глубоководного хаба в районе села Найба.

Для захода зарубежных судов был открыт Порт Тикси на побережье моря Лаптевых. Такая информация появилась в Telegram-канале правительства России.

«Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов», — сообщается в публикации.

Отмечается, что открытие порта создаст условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить около 30 миллионов тонн в год. Также реализация проекта поспособствует появлению новых рабочих мест, созданию новых перевалочных мощностей и развитию Северного морского пути.

День Северного флота: 290 лет исполнилось главному корабельному объединению России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия проинформировала СЦК (Совместный координационный центр) об ограничении регистрации судов, которые следуют в украинский порт Южный в районе Одессы.