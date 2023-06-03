Фото: www.globallookpress.com / USA Central Intelligence Agency

Церемония прошла в конце мая, но в честь кого на стене памяти появилась звезда?

Некоторое время назад в штаб-квартире Центрального разведывательного управления США появилась новая звезда, означающая количество сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщает aif.ru.

В сети появилось предположение о том, американский разведчик мог погибнуть во время недавнего удара по зданию Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве. Однако это не так, поскольку церемония прошла 23 мая 2023 года, то есть за шесть дней до удара.

«Мы стоим перед этими 140 звездами не только с благодарностью, но и с благоговением перед нашими павшими героями», — заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Отмечается, что таким образом почтили память Джона Эванса, врача, погибшего в авиакатастрофе в Юго-Западной Азии в 1969 году. Мужчина работал в посольстве США в Таиланде.

Позвони мне, позвони: у Пентагона не получается связаться с Пекином

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае. Он намеревался наладить отношения с Пекином и возобновить диалог на высоком уровне.