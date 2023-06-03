«Снос памятников, искажение фактов»: Лавров о том, зачем это нужно Западу

Лавров напомнил о том, как важно передать объективные факты из истории новому поколению

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

Противостоять этому можно только одним способом — воссоздать объективную картину прошлого.

Запад искажает абсолютно всю информацию для того, чтобы посеять межнациональную вражду. Об этом на Форуме историков Российской Федерации и Республики Беларусь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня коллективный Запад не оставляет попыток циничной фальсификации истории. Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм. Поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства», — заявил Лавров.

Также он добавил, что всему этому можно противостоять только одним способом — воссоздать объективную картину прошлого.

«Историков не случайно называют хранителями памяти. Думаю, будет уместно вспомнить о высказывании Василия Осиповича Ключевского — народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего», — продолжает Лавров.

По его словам, сейчас необходимо передать всю верную историю новому поколению.

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