«Выглядит опухшей»: у Ваенги заподозрили проблемы со здоровьем из-за нового фото
Елена Ваенга спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем публикацией нового фото
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
В конце апреля певица перенесла концерты в трех городах из-за серьезной болезни — она пожаловалась, что не может петь. За пару месяцев до этого знаменитость болела 17 дней подряд.
Поклонники певицы Елены Ваенги заподозрили, что у нее возникли проблемы со здоровьем. На новом фото, которое опубликовала «Экспресс газета», знаменитость сложно узнать.
«Артистка выглядит несколько опухшей: ее шея на фото оказалась заметно больше, чем обычно», — отмечает издание.
Снимок вскоре облетел сообщества фанатов певицы. В комментариях начали выдвигать разные версии того, почему Елена Ваенга выглядит непохоже на саму себя.
«Выглядит больной, может, простыла?»
«Я также отекаю, когда днем посплю»;
«Ракурс не самый удачный, но все равно нравитесь», — написали поклонники.
Но как только саму публикацию и внешность певицы на ней начали активно обсуждать в сети, фотография исчезла из сторис Ваенги.
В конце апреля Елена Ваенга сообщила о серьезной болезни. Она пожаловалась, что потеряла возможность петь, и перенесла концерты в трех городах.
«Простите меня, пожалуйста, дорогие зрители. Я опять заболела. Петь невозможно», — написала тогда звезда шансона.
Причем незадолго до этого певица уже жаловалась на здоровье. Как сообщал 5-tv.ru, в начале марта Елена Ваенга сообщила о выздоровлении после затянувшейся на 17 дней болезни.