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Мужчине было 72 года.

На 73-м году жизни умер Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом французского парализованного аристократа из фильма «1+1». Такой новостью поделилось издание Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.

«Приняв, что мы адаптируем его историю в „1+1“, он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраняем образ мужественного, достойного, скромного и воинственного мужчины. Его юмора и интеллекта будет не хватать. Знакомство с ним все эти годы было редкой привилегией», — сообщается в посте.

Франсуа Клюзе сыгравший Филиппа Поццо ди Борго. Фото: Кадр из к/ф «1+1», реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано, 2011 г.

Жизнь Поццо ди Борго легла в основу комедийной драмы «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Мужчина нанимает себе в помощники жителя пригорода по имении Дрисс, который только что вышел из тюрьмы.

Картина стала самым популярным фильмом во Франции в 2011 году. При бюджете в €9,5 млн (823 миллиона рублей по текущему курсу) картина принесла создателям порядка $416 млн (около 36 миллиардов рублей по текущему курсу).

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