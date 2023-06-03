Умер Филипп Поццо ди Борго — прототип главного героя из фильма «1+1»
Скончался прототип главного героя из «1+1» Филипп Поццо ди Борго
Фото: www.globallookpress.com / Henning Kaiser
Мужчине было 72 года.
На 73-м году жизни умер Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом французского парализованного аристократа из фильма «1+1». Такой новостью поделилось издание Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.
«Приняв, что мы адаптируем его историю в „1+1“, он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраняем образ мужественного, достойного, скромного и воинственного мужчины. Его юмора и интеллекта будет не хватать. Знакомство с ним все эти годы было редкой привилегией», — сообщается в посте.
Франсуа Клюзе сыгравший Филиппа Поццо ди Борго.
Жизнь Поццо ди Борго легла в основу комедийной драмы «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Мужчина нанимает себе в помощники жителя пригорода по имении Дрисс, который только что вышел из тюрьмы.
Картина стала самым популярным фильмом во Франции в 2011 году. При бюджете в €9,5 млн (823 миллиона рублей по текущему курсу) картина принесла создателям порядка $416 млн (около 36 миллиардов рублей по текущему курсу).
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