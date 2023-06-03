Плохая привычка: как перестать сравнивать себя с другими

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Нельзя сопоставлять себя не только с окружающими людьми, но и с собой в прошлом.

Часто мы сравниваем себя с другими людьми по привычке. Нам в детстве приводили в пример старшего брата или сестру, одноклассника или родителя, который в нашем возрасте уже и не такое умел. Поэтому мы привыкли думать, что должны на кого-то равняться и за кем-то тянуться. Но такой подход не учитывает наши личностные особенности. Как научиться не сравнивать себя с окружающими в комментарии 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.

Существует еще одно проявление этой вредной ментальной привычки. Оно звучит так: не сравнивай себя с другими людьми, лучше сравнивай себя настоящего с собой прошлым. По мнению эксперта, это также некорректное сравнение. Потому что в прошлом у нас были другие возможности, другие ресурсы и самое главное — другие приоритеты.

«Стоит ли сравнивать себя 30-летнего, руководителя отдела, с 35-летним, когда вы во втором декрете? Можно ли сказать, что в 30 вы были успешнее, чем в 35, или наоборот? Стоит ли сравнивать свою физическую форму в 45 лет и в 50? Нет, потому что в этом возрасте у нас разные физиологические ресурсы», — считает Гогуева.

Специалист советует не сравнивать себя ни с другими людьми, ни с собой в прошлом. Лучше вложить эту энергию в достижение своей актуальной цели и тогда вы будете по-настоящему довольны собой и своей жизнью.

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