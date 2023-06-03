«Можно, но скоро баиньки»: Милявская ответила, что для нее значит «движ»

Лолита Милявская заявила, что любит включаться в движ, но думает о здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Исполнительница хита «Ориентация север» отметила, что самое важное — это здоровье.

Масштабный музыкальный фестиваль «Новое Радио Движ» с участием топовых артистов впервые состоялся на большой сцене «Три вокзала. Депо» под открытым небом. Вход на концерт для всех желающих был свободным. Среди приглашенных звезд была Лолита Милявская.

Корреспондент 5-tv.ru спросил у исполнительницы хита «Ориентация север» о том, что такое «движ» в ее жизни, и как его не потерять никогда.

«Движ — это на самом деле, когда у тебя все нормально с гормональным фоном, с мозгами, эндокринной системой. Это, когда ты взрослый. Но когда ты молод, ты не знаешь этих названий», — ответила 59-летняя Милявская.

Звезда отметила, что в молодости у человека большое желание — «бегать, тусить, петь, работать, развиваться». Однако, когда человек становится старше, то мысли возникают о другом.

«А когда ты взрослый, ты проверил всю эту систему, сдал анализы и думаешь, что еще можно включиться в движ, но скоро баиньки», — рассказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита Милявская поздравила Татьяну Буланову со свадьбой.