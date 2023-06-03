«Не стало неожиданностью»: Рябков о решении американцев по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: новые меры США по ДСНВ не стали неожиданностью для России

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Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США.

Заявления американских властей о новых мерах по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не стали неожиданностью для России. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий», — заявил Рябков.

Также он добавил, что решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США, а в Москве надеются, что продолжение выполнения соглашения об уведомлении о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ) от 1988 года поможет избежать опасных обострений.

«Наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию договора — это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России», — заключил Рябков.

До этого стало известно, что США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

Между тем 21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. А в июне 2023-го США приняли решение перестать передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

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