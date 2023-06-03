Стало известно, на каких условиях Байдену удалось решить проблему с госдолгом США

WSJ: в США расходы на армию снизятся после решения Байдена о потолке госдолга

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Действия американских властей уменьшат размер флота в Штатах.

Расходы США на армию и обороноспособность должны снизиться после решения президента Джо Байдена о потолке госдолга. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Сделка означает, что расходы США на вооруженные силы могут упасть ниже 3% от экономики впервые с пика мирных дивидендов после окончания холодной войны в конце 1990-х годов», — говорится в статье.

Таким образом действия американских властей сократят размер флота США до 286 кораблей к 2025 году.

К слову, за последние два года Конгресс США по просьбе Джо Байдена потратил десятки миллиардов долларов на оборону. По словам сенатора Тома Коттона, разница между сделкой и 5% реальным годовым ростом, необходимым Пентагону, почти эквивалентна четырем авианосцам класса Ford или 90 000 ракет Stinger.

В конце мая Белому дому и республиканцам в Конгрессе удалось договориться о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. «За» проголосовали 314 парламентариев, против — 117.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Байден заявил о предотвращении краха экономики США.