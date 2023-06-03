«Ты-то не подведешь»: Лолита поздравила Татьяну Буланову со свадьбой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Милявская отметила положительные качества артистки и выразила надежду, что муж звезды «тот самый».

Масштабный музыкальный фестиваль «Новое Радио Движ» с участием топовых артистов впервые состоялся на большой сцене «Три вокзала. Депо» под открытым небом. Вход на концерт для всех желающих был свободным. Среди приглашенных звезд была Лолита.

5-tv.ru оповестил исполнительницу хита «Ориентация север» о том, что 54-летняя Татьяна Буланова вышла замуж и попросил передать поздравления артистке.

«Я желаю, Тань, тебе, чтобы просто ты была счастлива. Чтобы тот мужик наконец-то оказался „тот самый“ о котором мы мечтаем, когда у нас происходит пубертат. Чтобы у него все было на месте в голове. И чтобы он тебя никогда не подвел. Ты-то не подведешь. Ты верная, надежная, толковая, красивая. С тобой можно и в разведку, и в огонь, и в воду. Поэтому просто будь счастлива», — трогательно поздравила Милявская Буланову.

Певица Татьяна Буланова вчера вышла замуж. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше артистки на 19 лет. О своей помолвки влюбленные объявили еще в ноябре прошлого года. Этот брак стал для певицы третьим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович на свадьбе Булановой поймала букет невесты.