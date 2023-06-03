Ирину Шейк застукали с Брэдли Купером на фоне слухов о романе с Ди Каприо

Ирину Шейк с Брэдли Купером сфотографировали вместе с дочерью по пути в школу

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

Голливудский актер активно ухаживал за супермоделью в Каннах. Но после возвращения с кинофестиваля она отправилась гулять с бывшим возлюбленным.

Супермодель из России Ирина Шейк воссоединилась с бывшим возлюбленным Брэдли Купером, чтобы отвести дочь Лею на занятия в школу. Сделанные папарацци фотографии пары опубликовал журнал The Voice.

Звезд заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Девочка шла между родителями, держа каждого из них за руку. Ирина выглядела эффектно: надела черное облегающее мини на завязках по бокам, стильные солнцезащитные очки и черные кроссовки. Брэдли оделся заметно скромнее: простая черная кофта с синими джинсами.

Их совместный выход произошел на фоне слухов о романе Ирины Шейк с Леонардо Ди Каприо. Супермодель недавно вернулась с Канского кинофестиваля, где был и голливудский актер. Западная пресса писала, что там исполнитель роли Джека в «Титанике» активно ухаживал за россиянкой.

Ирина Шейк начала встречаться с Брэдли Купером в апреле 2015 года. Спустя два года у пары родилась дочь Лея. Однако еще через два года супермодель и актер расстались. Причина разрыва неизвестна — хотя писали, что у актера могли возникнуть чувства к Леди Гаге на съемках фильма «Звезда родилась» (2018).

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэдли Купер признался, изменял Ирине Шейк с Леди Гагой или нет.