Автор песни «Бухгалтер» Виталий Окороков госпитализирован в Москве

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Музыканту 61 год, подробности его о состоянии уточняются.

Российский композитор, а также автор таких хитов 90-х годов, как «Бухгалтер» и American Boy Виталий Окороков госпитализирован в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что плохо 61-летнему музыканту стало прямо сразу после одного из концертов, у него подозревают проблемы с дыхательными путями.

Виталий Окороков родился в Саратове, окончил Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано, потом работал пианистом в ресторане. Уже в 1988 году мужчина создал свой первый эстрадный проект группу «Комбинация», совместно с продюсером Александром Шишининым. Во время работы с этой группы, Окороков написал такие хиты, как «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер», «Американ бой». Над этим проектом композитор трудился до 1993 года. Тогда же он стал членом Союза композиторов России.

До сих пор его песни исполняют такие популярные артисты, как Алена Апина, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Александр Буйнов и многие другие. Всего Окороков написал более 200 эстрадных песен.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Никита Михалков был госпитализирован после жалоб на работу сердца.