В Петербурге 16 человек пострадали в массовом ДТП

Фото: 5-tv.ru

Специальные службы все еще работают на месте происшествия.

В Петербурге произошла массовая авария с участием 12 автомобилей, травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу.

Авария произошла рано утром, 3 июня, перед мостом на Софийской улице.

«К ликвидации последствий ДТП привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Однако, согласно информации источника 5-tv.ru, возможный виновник аварии — самосвал.

До этого автомобиль с подростками попал в аварию в Магаданской области. В машине на тот момент находились пять несовершеннолетних детей. ДТП произошло на 201-м километре дороги Палатка- Кулу — Нексикан. Что именно произошло на дороге — неизвестно, но авто с подростками перевернулось.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница сломала позвоночник в ДТП в Магаданской области.