В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 12 машин — первые кадры
В Петербурге 16 человек пострадали в массовом ДТП
Фото: 5-tv.ru
Специальные службы все еще работают на месте происшествия.
В Петербурге произошла массовая авария с участием 12 автомобилей, травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу.
Авария произошла рано утром, 3 июня, перед мостом на Софийской улице.
«К ликвидации последствий ДТП привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Однако, согласно информации источника 5-tv.ru, возможный виновник аварии — самосвал.
До этого автомобиль с подростками попал в аварию в Магаданской области. В машине на тот момент находились пять несовершеннолетних детей. ДТП произошло на 201-м километре дороги Палатка- Кулу — Нексикан. Что именно произошло на дороге — неизвестно, но авто с подростками перевернулось.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница сломала позвоночник в ДТП в Магаданской области.
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru