Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

Певица уверена, что теперь она точно устроит личное счастье. Ведь у Булановой получилось найти принца в 54 года.

Счастливая Анна Семенович объявила о том, что совсем скоро станет невестой. Своей радостью экс-солистка группы «Блестящие» поделилась в разгар свадьбы 54-летней Татьяны Булановой, которая стала женой бизнесмена Валерия Руднева.

Буланова объявила о том, что выходит замуж в третий раз в конце прошлого года. Чтобы успеть с подготовкой к торжеству, артистка назначила дату проведения банкета на начало лета. Невеста хотела, чтобы ее церемония прошла по классике: с тамадой и конкурсами.

Вчера певица расписалась со своим возлюбленным в Санкт-Петербурге, мужчина младше знаменитости на 19 лет. После официальной части в ЗАГСе на Английской набережной молодожены отправились в ресторан, где их ждал полный зал гостей. Получила приглашение на праздник и Семенович.

Певица пришла на свадьбу в ярком платье фиолетового цвета. Семенович уже 45 лет, и она никогда не была замужем. Поэтому на празднике она получила право поучаствовать в борьбе за букет невесты.

«Ура! Я поймала букет невесты. Я выхожу замуж!» — радостно закричала женщина на видео, которое опубликовала в социальной сети.

Недавно звезда рассказала журналистам, что ее сердце занято. Она встречается с мужчиной, который работает между Европой и Россией, поэтому часто уезжает в командировки.

Такой формат отношений исполнительницу устраивает, но она все еще хочет найти того самого, кто будет не только любить, но и жить с ней вместе.

Возможно, такое событие приведет в скором времени Семенович к алтарю. У Булановой же получилось найти свое счастье, почему бы нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Буланова познакомилась с молодым мужем.

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