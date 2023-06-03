«Городская уха»: шеф-повар Ивлев проведет мастер-класс в Москве

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На фестивальных площадках приготовят 100 литров рыбного супа.

Шеф-повар Константин Ивлев устроит свой мастер-класс по приготовлению ухи в Москве. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Рыбная неделя» 4 июня на Пушкинской набережной в Парке Горького. По информации организаторов, гости смогут посмотреть, как готовится 100 литров рыбного супа, а также узнать новые рецепты для себя.

«В арсенале каждого повара есть большое число угощений, приготовленных из рыбы. Например, мне нравятся котлеты из трески, запеченный минтай, рагу из морского окуня с овощами, караси в сметане и, конечно, пироги с начинкой из разных видов рыбы», — сказал Ивлев.

Шеф-повар также добавил, что все гости фестиваля смогут задать любые вопросы ему.

Уха — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трех овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами. Кстати, именно уха считается одним из самых древних русских жидких блюд, прародительницей всех русских супов, на что указывает этимология самого слова санскритского происхождения со значением «отвар», «жижа», который вплоть до начала XIX века готовили не только из рыбы, но и из мяса птицы, грибов и дичи.

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