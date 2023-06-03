Иномарка влетела в грузовик под Нижним Новгородом: погибли дети

Шесть человек погибли в ДТП с легковым авто и грузовиком в Нижегородской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

Жуткая авария произошла ранним утром 3 июня. Четверо участников ДТП погибли на месте, еще двое — в больнице.

Шесть человек погибли в результате столкновения легковушки и грузовика в Нижегородской области. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня на трассе Москва — Уфа у города Воротынец. По предварительным данным, водитель легковушки Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «ГАЗон NEXT».

«В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, из них двое несовершеннолетних, скончались на месте аварии. Еще двое пассажиров Nissan — женщина и один несовершеннолетний — доставлены в медицинское учреждение. По уточненным данным, впоследствии они скончались в больнице», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте аварии продолжают работать сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фура разлетелась на части при столкновении с большегрузом на МКАД, и публиковал видео с места ДТП.