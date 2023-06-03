В России ограничили число рабочих часов для таксистов

Таксистам в России будет запрещено работать более 12 часов в сутки с 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Физлицам нельзя будет заниматься частным извозом более 12 часов в сутки. Да и для такой рабочей смены придется выполнить несколько условий.

Таксистам-физлицам будет запрещено работать более 12 часов в сутки с 1 сентября. Нормы рабочего времени и отдыха для этой категории водителей определило правительство.

В постановлении говорится, что таксисты-физлица должны работать не более 40 часов в календарную неделю, а при пятидневке каждая смена не должна длиться более восьми часов.

Если условия работы иные, то таксист может возить людей дольше в конкретный день или неделю. Но количество рабочих часов в месяц не должно превышать 160 часов. Такую схему в правительстве назвали «суммированным учетом рабочего времени».

«При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать десять часов. Увеличение этого времени, но не более чем на два часа, допускается <…> в целях завершения заказа легкового такси», — уточняется в постановлении.

В документе также говорится, что эти правила будут действовать более пяти лет — до 1 марта 2029 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что службы заказа такси будут отвечать за отсутствие ОСАГО у водителей. По статистике, полис «автогражданки» имеет при себе только каждый третий таксист в России.