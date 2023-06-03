Предупрежден —вооружен: как шпионят через приложения
Скачанные игры и приложения на смартфон могут содержать шпионские модули
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru
Соблюдайте несколько простых правил, чтобы не стать жертвой кибершпионажа.
Скачанные игры и приложения могут содержать шпионские модули. Их распространяют, предлагая пользователям мини-игры, задания и розыгрыши призов. Такой модуль помогает злоумышленникам получать доступ к личной информации. Таким образом пользователи гаджетов рискуют стать жертвами кибершпионажа.
Шпионские модули способны:
- Делать записи экрана;
- Фиксировать разговоры;
- Копировать тексты владельцев гаджетов;
- Воровать фото, данные и пароли от приложений.
Как обнаружить программу-шпиона:
- Приложение требует доступ к личной информации, не связанной с его функционалом;
- Непонятный, скрытый или несоответствующий заявленному функционал;
- Приложение часто обновляется без описания изменений;
- Приложение запрашивает доступ к другим программам или файлам без необходимости;
- Телефон быстро разряжается, появляется всплывающая реклама.
Эксперты рекомендуют регулярно обновлять антивирусное ПО на мобильном устройстве, а приложения скачивать только из официальных маркетплейсов. Лучше почитать отзывы других пользователей перед скачиванием программы и не устанавливать приложения от неизвестного разработчика с малым количеством скачиваний.