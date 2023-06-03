Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288

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Спасательная операция все еще продолжается.

Количество жертв при столкновении пассажирских и грузового поездов в Индии все еще продолжает увеличиваться. Теперь число погибших — 288 человек. Об этом пишет AFP.

Ранее сообщалось о 207 погибших около 800 пострадавших.

Происшествие произошло вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша. По предварительным данным, пассажирский поезд, отправившийся из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим пассажирским составом. Из-за сильного удара несколько вагонов упали на соседние пути и спустя некоторое время в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

По информации местных СМИ, на данный момент в ловушке в искореженных вагонах могут находиться несколько сотен человек. Спасательная операция все еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru показал видео с места трагедии в Индии.