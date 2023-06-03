Премьер Люксембурга неприличным жестом велел Зеленскому замолчать

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Президент Украины же решил сделать вид, будто ничего унизительного не увидел.

Пока президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать поддержку у европейских политиков, те, в свою очередь, уже в открытую показывают пренебрежительное отношение к главе государства. Так, например, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель неприличным жестом попросил Зеленского «закрыть рот». Соответствующее видео разлетелось по Сети, его опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как Зеленский попытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем на полях саммита Европейского политического сообщества. После недолгой речи украинского лидера Беттель сначала положил ему руку на плечо, а когда они пошли, сделал характерный жест рукой, говорящий о том, что собеседник излишне разговорчив и пора закончить диалог.

Зеленский жест увидел, сначала попытался объясниться, а после отвернулся от Беттеля, сделав вид, будто и вовсе не увидел оскорбительное движение рукой.

Вучич рассказал о последствиях отказа Сербии ввести санкции против РФ

Пользователи же Сети предположили, что в момент общения с Вучичем ЗеленскиЙ пытался убедить его ввести санкции против РФ. Однако уговорить президента Сербии и главы киевского режима не вышло. Позиция Сербии неизменна — страна продолжит и дальше сохранять нейтралитет, а также дружественные отношения с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие странности в поведении Зеленского были на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.