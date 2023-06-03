Секретарь Совбеза Украины заявил, что русскоговорящим «нет места в стране»

Фото: Yevhenii Liubimov / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС

Политик пообещал произвести некую «зачистку под корень».

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим «нет места в стране» и пообещал провести «зачистку под корень». Так он отреагировал на отказ депутата Верховной рады Максима Бужанский перейти на украинский язык в эфире одного из украинских телеканалов.

«Недобиткам, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском языке, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине, — написал Данилов в Twitter.

Бужанский молчать не стал, а написал большой пост в своем Telegram-канале. В ответ он порекомендовал Данилову, который родился в Донбассе, внимательнее изучить Конституцию Украины и статью 161 Уголовного кодекса страны, в которой говорится о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как власти Эстонии разоряли могилы солдат Красной армии.