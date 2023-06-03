Валерий Сюткин о своей фигуре: «Я король вялого фитнеса!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Исполнитель хита «Семь тысяч над землей» также считает себя «идеальным» продавцом мороженого.

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин назвал себя королем вялого фитнеса. Заявление он сделал во время благотворительной акции «День ГУМовского мороженого», которая прошла по случаю Дня защиты детей.

Во время мероприятия Валерий признался, что обожает пирожки с яблоками, которые пекут его дочери. Журналисты тут же спросили, как же ему тогда удается поддерживать себя в хорошей форме.

«Вялый фитнес. Я король вялого фитнеса! Занимаюсь, но без фанатизма», — оригинально ответил Сюткин.

А еще певец назвал себя идеальным продавцом мороженого — его как раз поставили за прилавок продавать сладкий десерт вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса, театра и кино.

«Перед вами идеальный продавец мороженого — я не ем мороженое вообще. Как-то в детстве на станции метро „Кировская“ — ныне „Чистые пруды“, где живу по сей день — мама купила мне стаканчик. То ли я был не готов, то ли мороженое немножко дольше находилось без холодильника, чем нужно. Короче, немножечко траванулся. Все, до свидания на всю жизнь», — поделился историей из детства Валерий Сюткин.

Артист пояснил, что сейчас может съесть один шарик мороженого — но не более.

Как сообщал 5-tv.ru, акцию День ГУМовского мороженого также посетил режиссер ледовых шоу Илья Авербух. Во время нее он рассказал о восстановлении фигуриста Романа Костомарова, пережившего ампутацию.