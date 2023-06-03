Валерия Ланская раскрыла детали будущей свадьбы: «Будет одно или два платья»

Виктория Ланская не исключила, что сменит несколько платьев на своей свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса получила предложение руки и сердца в мае. Затягивать с торжественным событием знаменитость не стала и решила выйти замуж уже этим летом.

Актриса Валерия Ланская раскрыла детали предстоящей свадьбы. Предложение руки и сердца от возлюбленного Эдгара Голосного она получила в мае, а расписаться пара решила этим летом.

Но если с датой пара определилась, то с тематикой торжества пока нет. Для Ланской важнее все же присутствие близких людей рядом. Именно они и будут создавать атмосферу праздника. При этом с количеством гостей также пока еще не ясно. Сейчас пара обзванивает всех друзей и близких, чтобы выяснить, смогут ли они присутствовать на торжестве.

Что касается места проведения, то у актрисы есть на примете несколько вариантов. Именно от выбора локации и будет зависеть количество праздничных платьев.

«Если это на корабле — нужно одно платье, если в лесу или в парке пройдет церемония — нужен другой наряд. Возможен вариант, что будет два или три платья. Пока думаю», — призналась певица в беседе с «МК».

С танцором, который младше актрисы на четыре года, она встречается больше года. Поначалу отношения были похожи на служебный роман, но вскоре переросли в большее. Голосный же признавался, его в Ланской привлекла доброта, честность и безоговорочная любовь. Влюбленным настолько хорошо вместе, что каких-либо минусов и недостатков друг в друге они не замечают, не ругаются и по бытовым вопросам.

До этого Ланская была в браке с кинорежиссером Станиславом Ивановым. Вместе они прожили семь лет, актриса родила ему сына Артемия. Однако в 2022 году пара тихо и мирно рассталась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего рухнул первый брак Валерии Ланской.