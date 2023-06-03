«Танцуй и радуй нас всех»: Филипп Киркоров поздравил отца с 91-летием

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Киркоров-старший, несмотря на почтенный возраст, не побоялся новых приключений. Недавно развелся и нашел себе молодую спутницу.

Поп-король Филипп Киркоров трогательно обратился к папе в день его 91-летия. Он поздравил Бедроса Киркорова с праздником и пожелал ему и дальше быть таким же задорным, активным и жаждущим жить.

«С днем рождения, папа. 91! Просто танцуй и радуй нас всех!» — написал Киркоров-младший в социальной сети.

Свое обращение он сопроводил видео, на котором Киркоров-старший задорно отплясывал на мероприятии. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему в состоянии крепко стоят на ногах. За поздравлениями Киркорова последовали теплые пожелания от коллег.

К слову, еще недавно Киркоров-старший был втянут в скандал. После почти 30 лет брака он решил развестись с Людмилой Смирновой. Он не скрывал, что давно уже живет раздельно с женой: она осталась в Нижнем Новгороде, а он перебрался поближе к сыну и внукам. После развода поползли слухи о встрече новой избранницы Киркоровым. Он стал все чаще появляться в компании женщины, заметно младше него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще Филипп Киркоров захотел в себе изменить при помощи пластики.