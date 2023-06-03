В России запретили использовать авто с шинами не по сезону

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

С 1 сентября 2023 года в России нельзя будет использовать зимние шины летом, а летние — зимой. Изменения внесены в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Соответствующее постановление правительство страны опубликовало на официальном правовом портале.

«На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — сказано в документе.

Помимо этого нельзя будет пользоваться транспортным средством, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса. Кроме того, нельзя будет ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения в виде пробоин или порезов, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес.

Стоит отметить, что к категории М1 относятся транспортные средства, где есть не больше восьми мест, N1 — транспортные средства для перевозки грузов, имеющие массу не более 3,5 тонны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких странах не действует страховка с 1 июня 2023.