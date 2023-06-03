Наталья Бочкарева раскрыла имя новорожденного ребенка: «Назвала в честь святого»

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Актрисе всегда мечтала стать многодетной матерью. Сейчас она растит троих детей.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которая 1 апреля в третий раз стала мамой, рассекретила пол и имя малыша. Оказалось, она родила мальчика и назвала его Александром.

«Младшего сына зовут Александр. Для меня этот ребенок — чудо. Был мой день рождения. Я попала в удивительное место — монастырь Александра Свирского. Я туда приезжала несколько раз, мне очень хотелось приложиться к мощам этого святого. Первая мысль, которая меня посетила была — хочу чадо. Вот и назвала малыша в честь святого», — призналась Бочкарева в одной из программ на федеральном канале.

Помимо обращений к святому после рождения малыша 42-летняя Бочкарева призналась, что свою лепту в ее беременность внес и акушер-гинеколог. Врач вселила в актрису уверенность, что и в ее возрасте возможно вновь родить самостоятельно.

К слову, известно, что Бочкарева замужем за бизнесменом по имени Роман. Прежде, актриса была в браке с адвокатом Николаем Борисовым, с которым прожила около десяти лет и родила двоих детей Ивана и Марию. С экс-супругом Бочкарева находится в приятельских отношениях.

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