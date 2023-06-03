Прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия России продолжает планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов гаубиц «Мста-Б» с использованием высокоточных боеприпасов «Краснополь» с помощью лазерного наведения расчетом БПЛА «Орлан-30». В ходе выполнения задачи бойцы, работая в команде, уничтожили мост в тылу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которому им доставлялись материальные средства и личный состав на передовую.

На следующих кадрах уже показана работа военнослужащих инженерно-саперных подразделений «Западной» группировки войск. Саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для нашей техники и подразделений, обеспечивая тем самым наступление российских войск. В ходе инженерной разведки они обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.