Вместе уже 35 лет: Алферова раскрыла секрет счастья в браке после развода с Абдуловым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезды фильма «С любимыми не расставайтесь» прожили в браке 17 лет. Оба после этого узаконили отношения с другими людьми.

Народная артистка РФ Ирина Алферова раскрыла секрет счастья в своем втором браке — с актером Сергеем Мартыновым, с которым живет уже более 35 лет. За него она вышла замуж после развода с коллегой Александром Абдуловым.

«Я счастливая женщина. Рядом со мной уже более 35 лет мой муж, актер Сергей Мартынов. И мы до сих пор не можем насытиться друг другом. Нам безумно интересно вместе. Сережа — мое счастье. Ему я могу доверять. Если он что-то делает, значит, не было других вариантов», — цитирует Ирину Алферову сайт KP.RU.

Секретом счастливого брака артистки можно назвать внимание со стороны супруга и его неослабевающую любовь. От актрисы тоже требуются усилия.

«Муж смотрит на меня, как тогда — в первый день нашей встречи. Вообще, для любой женщины важно внимание: чтобы мужчина считал ее богиней, говорил об ее исключительности, уделял ей время. Сережа — настоящий мужчина. Он может все: сделать столик, починить компьютер. А работу по дому я делаю сама. Это не мужское дело», — отметила знаменитость.

Первым мужем Ирины Алферовой был Александр Абдулов. Их брак продлился 17 лет — с 1976-го по 1993 год. Будучи супругами, актеры сыграли в фильме «С любимыми не расставайтесь». Продолжали вместе играть они и после развода.

У Ирины Алферовой на поиски новой любви ушло два года — в 1995 году она вышла замуж за Сергея Мартынова. Александру Абдулову потребовалось больше времени — в 2006-м он женился на юристе Юлии Мешиной, два года спустя мужчина умер от рака легких.

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