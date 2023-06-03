Копейка рубль бережет: как семье законно сэкономить на налогах

Семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ после продажи земли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Как можно оформить налоговый вычет? Есть несколько способов.

Семьи с двумя и более детьми могут не платить 13-процентный подоходный налог после продажи земельного участка и хозпостройки на нем, а также НДФЛ с доходов от продажи жилья, если площадь новой квартиры больше предыдущей.

Соответсвующий закон затрагивает семьи с детьми до 18-и лет или до 24-х лет, которые обучаются очно. Но только если земля и хозпостройки не использовались в предпринимательских целях.

Многодетные семь также имеют дополнительные льготы на имущественные и земельные платежи. При расчете налогового вычета из общей площади жилья надо вычесть по пять квадратных метров на каждого ребенка. В случае с земельным налогом можно получить вычет в размере шести соток.

Оформить налоговые вычеты можно: